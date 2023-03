Rentnerin vergisst Handtasche im Einkaufswagen: Geld fehlt

Eine 70-Jährige lässt in Ichenhausen beim Abstellen des Einkaufswagens ihre Tasche liegen. Als diese bei der Polizei abgegeben wird, fehlt Geld.

Einer Rentnerin ist beim Einkaufen Bargeld gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 70-Jährige am Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Ettenbeurer Straße. Nach dem Einkauf räumte sie ihren Einkaufswagen am Abstelldepot auf und vergaß dort ihre Handtasche. Noch bevor sie den Parkplatz mit ihrem Fahrzeug verlassen wollte, bemerkte sie ihr Missgeschick und eilte sofort zu den Einkaufswagen. Die Handtasche befand sich jedoch nicht mehr dort.

Ob sie gestohlen wurde oder von einem ehrlichen Finder noch abgegeben wird, war noch nicht klar. In den Abendstunden wurde die Handtasche bei der Polizeiinspektion Günzburg abgegeben, nachdem sie ein 36-Jähriger im Umfeld des Einkaufwagenabstellplatzes gefunden hatte. Aus der Tasche fehlten jedoch 25 Euro Bargeld. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 erbeten. (AZ)