Restmülltonne in Ichenhausen verschwunden: Polizei ermittelt

Eine Frau hat ihre Restmülltonne am 5. April auf die Straße zur Entleerung gestellt. Später war sie weg. Jetzt hat sie Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Eine Frau hat am Mittwoch bei der Polizei Günzburg Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Die Frau hatte ihre Restmülltonne zur Entleerung am 5. April an die Straße gegenüber ihrer Wohnung gestellt. Als sie diese nach der Entleerung wieder zurückstellen wollte, war die Tonne nicht mehr da, so ihre Schilderung. Nach Rückfrage bei den Nachbarn kann eine irrtümliche Mitnahme ausgeschlossen werden, so dass die Polizei von einem Diebstahl ausgeht. Die Ermittlungen werden durch die Polizei Günzburg geführt. (AZ)