vor 33 Min.

Robert Strobel: "In Ichenhausen geht es weiter nach oben"

Plus Auf der ersten Bürgerversammlung präsentiert Bürgermeister Robert Strobel beeindruckende Zahlen. Wie es um Kinderbetreuung, Schulen und Großprojekte steht.

Von Heike Schreiber

Es war seit Längerem mal wieder eine ganz klassische Bürgerversammlung in Ichenhausen. So wie man sie aus Zeiten vor der Corona-Pandemie kennt, die interessieren Bürger an langen Tischen sitzend, Bürgermeister Robert Strobel am Mikro vorne vor der Leinwand stehend, ohne Masken und Testnachweis. Nachdem Strobel im vergangenen Jahr die Bürgerversammlungen in den Bus verlegt und eine Tour durch die Stadtteile angeboten hatte, kehrte er diesmal zum altbewährten Mittel zurück – nicht ohne zu erwähnen, dass er in Zukunft immer wieder neue Formen anbieten werde. Der Auftakt zu sechs Versammlungen fand in der Friedrich-Jahn-Halle statt, das Interesse beim Publikum groß. Strobel spickte seinen einstündigen Vortrag mit vielen Zahlen und Fotos rund um aktuelle Projekte.

