Rossmann-Filiale in Ichenhausen hat wieder geöffnet

Nach monatelanger Schließ- und Renovierungszeit hat die Rossmann-Filiale in Ichenhausen am Samstag, 26. Oktober, wiedereröffnet: „Wir haben uns schick gemacht! Freuen Sie sich auf ein völlig neues Einkaufserlebnis im Fachmarktzentrum in der Bürgermeister-Thaler-Straße 9 in Ichenhausen“, schreibt die Drogeriekette auf ihrer Internetseite. Im Rahmen der Neueröffnung soll es ein mehrtägiges Aktionsprogramm geben. Die Öffnungszeiten sind wie gehabt von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr.

Wochenlang standen über die einstige Ladenfläche verteilt Entfeuchtungsgeräte, deren Rauschen auch von draußen zu hören war. Das Hochwasser Anfang Juni überflutete sowohl die Rossmann-Drogerie als auch den gegenüberliegenden Rewe-Markt in der Günztalstraße. Dieser ist weiterhin zu. Auf der Homepage des Unternehmens wird verkündet, dass der Supermarkt bis einschließlich 10. November dieses Jahres geschlossen bleibt. Der Markt hat einen Totalschaden erlitten, wie die Unternehmenssprecherin für die Region Süd im August gegenüber unserer Redaktion sagte. Sie ging von einer Wiedereröffnung Ende 2024 aus. (sohu, hva)