Scharfes Eck in Ichenhausen war zu eng für einen Sattelzug

Weil der Fahrer eines Sattelzuges verbotswidrig die Engstelle in der Stadtmitte von Ichenhausen befuhr, verursachte er einen Unfall. Das Verkehrsschild übersah er.

Verbotswidrig abgebogen ist der Fahrer eines Sattelzuges am Montagvormittag in der Stadtmitte von Ichenhausen. Auf der Günzburger Straße kommend wollte er am "scharfen Eck" in die Marktstraße Richtung Krumbach abbiegen. Laut Polizei bog er mit seinem Fahrzeug um 10.50 Uhr nach links in die Marktstraße ab, obwohl dies ein Verkehrszeichen untersagt. Weil die Kurve so eng ist, musste der Fahrer mit seinem Sattelzug die Kurve schneiden. Dabei geriet sein Sattelauflieger auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm mit seinem Pkw entgegenkommender Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Sattelauflieger touchierte mit der linken Seite das Auto vorne links. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. (AZ)