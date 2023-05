Scheppach spendet 10.000 Euro an den Kinder- und Jugendhospizdienst

Wie in den vergangenen Jahren unterstützt die Firma Scheppach aus Ichenhausen mit einer Spende von 10.000 Euro den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser in Günzburg.

"Das ist uns eine Herzensangelegenheit", kommentiert Stephan W. Müller, Geschäftsführer der Scheppach-Gruppe dieses soziale Engagement der Firma. "Aber damit leisten wir nur einen finanziellen Beitrag zu den umfangreichen und wichtigen Aufgaben des Dienstes in Günzburg", so Müller weiter, der seit einem Jahr im Beirat des Hospiz-Dienstes tätig ist. Die Leiterin und Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes, Sylvia-Maria Braunwarth und ihre Mithelferinnen und Mithelfer, darunter auch viele Ehrenamtliche, helfen Familien mit schwersten Schicksalen in ihrer schwersten Zeit. Dafür stehen die Betreuerinnen und Betreuer den Familien rund um die Uhr zur Verfügung. (AZ)