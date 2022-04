Auf einmal ein anderer Mensch: Zu Besuch auf der neurokognitiven Station

Auf der geschützten neurokognitiven Station in der Fachklinik in Ichenhausen werden Patienten behandelt, die nicht verstehen können, warum sie da sind.

Tina ist 50 Jahre alt und denkt eines Morgens, sie sei auf einem Kreuzfahrtschiff aufgewacht. Sie steht auf, zieht sich ein schickes Kleidchen an, legt Goldschmuck um und macht sich bereit für den Tag auf dem Luxusdampfer. Sie tritt gut gelaunt aus ihrer Kabine und fragt sich, wer wohl ihre Zimmernachbarn sein mögen.