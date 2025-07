Schützenjugend des Tell Deubach gewinnt drei Goldmedaillen auf der Olympiaschießanlage in München

Der bayrische Sportschützenbund lud wie jedes Jahr die Jungschützen aus ganz Bayern zur Guschu Open auf die Olympiaschießanlage nach München ein. In den Disziplinen Bogen-, Lichtgewehr-, Luftgewehr-, Luftpistolenschießen und Sommerbiathlon messen sich ein ganzes Wochenende lang jedes Jahr bis zu 1000 Jugendliche aus allen Gauen Bayerns. Dem Ruf folgte auch die Schützenjugend des Tell Deubach, zusammen mit ihrem Jugendleiter Max Sailer und ihrem Trainer Florian Ferner stellten sich dem Wettkampf. In der Jugendklasse holte Linda Miehle mit der Luftpistole die Goldmedaille, ihre Schützenkameradin Finia Bartschat errang mit dem Luftgewehr die Silbermedaille. Beim Sommerbiathlon gewann Max Fischer durch eine grandiose Laufleistung die Goldmedaille dicht gefolgt von Julian Simon, der Silber mit nach Hause brachte. Linda Miehle gewann im Sommerbiathlon Luftpistole ihre zweite Goldmedaille. Neben den sportlichen Wettkämpfen verbrachten die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Wochenende mit vielen Attraktionen, Spaß und Spiel. Viele Freundschaften wurden in alle Landesteile Bayerns geknüpft und alle freuen sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

