Schwäbische Chorgemeinschaft berührt und begeistert das Publikum

Plus Der Chor hat die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen musikalisch aufgearbeitet. In Ichenhausen standen Komponisten vom Barock bis zur Jetztzeit auf dem Programm.

„Wir sind wieder da“, postulierte Daniel Böhm, Leiter der Schwäbischen Chorgemeinschaft und des Augsburger Mozartchores zur Begrüßung in der Pfarrkirche Ichenhausen. Dorthin hatten die Sänger zum Konzert nach zweijähriger Pandemie-Pause geladen. Wie sehr sie wieder da sind, konnte am tosenden Applaus zum Konzertende abgelesen werden. Jubelstürme, stehende Ovationen, glückliche Sänger und beglückte Zuhörer bescherte das Konzert mit durchaus ungewöhnlichen Musikstücken.