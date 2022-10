Seit 30 Jahren hilft die Koronarsportgruppe Ichenhausen

Der Turnverein Ichenhausen gründete vor 30 Jahren eine Gruppe für Koronarsport. Bürgerinnen und Bürger mit Herzproblemen bekommen Hilfe für die Rehabilitation.

Der Turnverein Ichenhausen (TVI) bietet neben verschiedenen Sportarten seit 30 Jahren auch eine eigene Abteilung an für Menschen mit Herzproblemen wie Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Gefäßproblemen oder eingeschränkter Belastbarkeit. Teilnehmen kann jeder, der eine ärztliche Verordnung für Rehabilitationssport hat.

Wilhelm Schmid gründete einst die Herzsportgruppe, am 5. Oktober 1992 fand die erste Sportstunde in der Friedrich-Jahn-Halle in Ichenhausen statt. Voraussetzung hierfür war ein für Herzsport qualifizierter Übungsleiter und die Anwesenheit eines betreuenden Arztes während der Übungsstunde. 1993 wurde diese Herzsportgruppe in das Verzeichnis der anerkannten Reha-Sportgruppen in Bayern unter „Koronarsport“ aufgenommen.

Gezielte Übungen für die Patientinnen und Patienten

2010 zog Herzsportgruppe in die Reha-Klinik in Ichenhausen, fand dort eine neue Übungsstätte und den bis heute tätigen qualifizierten Übungsleiter Stefan Oesterle aus Senden mit begleitenden Ärzten aus der Reha-Klinik. Sie wechselten zuletzt wieder in die Jahnhalle Ichenhausen und gewannen Dr. Johann Fritz aus Illerkirchberg als neuen betreuenden Arzt. Seit 2020 ist Werner Kaiser neuer Abteilungsleiter.

Während der Übungsstunde werden gezielte Übungen in Form von Gymnastik, Kräftigungsmaßnahmen und Entspannung durchgeführt. In einer überschaubar großen Gruppe wird darauf abgezielt, dass die Teilnehmer durch die fachliche Anleitung und Betreuung wieder Selbstsicherheit und Selbstvertrauen erlernen. Damit steigert sich die Erfahrung ihrer körperlichen Möglichkeiten sowie die Lebensqualität.

Wer selbst von chronischen Herzproblemen betroffen ist, spricht den zuständigen Arzt oder Kardiologen auf Herzsport an und kann Teil der Gruppe werden. (AZ)