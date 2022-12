Ichenhausen

vor 17 Min.

Sie verkörpern seit Jahrzehnten Nikolaus und Knecht Ruprecht

Plus Horst Mayer und Manfred Stanzel haben als Ehrenamtliche beim "Nikolausdienst-Team" schon die ein oder andere Panne erlebt. Einmal wurde der Heilige fast enttarnt.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Da hängen sie in Reih und Glied an der Stange, fein säuberlich geordnet nach Größen. Die roten Mäntel des heiligen Nikolaus, die dazu passenden weißen Unterziehgewänder, und rechts daneben die braunen und grauen Kutten des Knecht Ruprecht. Die goldenen Bücher, weißen Bärte und die Ruten liegen in Lederkoffern bereit. Horst Mayer hat frühzeitig einen Blick darauf geworfen, ob auch ja kein Riss oder Loch in der Kleidung ist und auch kein Glöckchen fehlt. Mayer, der sich als Projektleiter Nikolaus bei der Kolpingsfamilie Ichenhausen bezeichnet und seit Jahrzehnten den Knecht Ruprecht mimt, steht er mit seinem Nikolausdienst-Team endlich wieder in den Startlöchern. Am 5. und 6. Dezember sind die "Heiligen" in Ichenhausen und Umgebung unterwegs und klingeln an den Türen von insgesamt 44 Familien. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das für den 57-Jährigen "ein unglaublich gutes Gefühl".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen