Sind der Polizei in Ichenhausen Diesel-Diebe ins Netz gegangen?

Verdächtige Geräte zum Abzapfen von Kraftstoff und Kanister mit Diesel hatten Personen in Ichenhausen im Fahrzeug. Daher ermittelt die Polizei wegen Dieseldiebstahls.

Wegen Dieseldiebstahls ermittelt die Polizei in Günzburg. Im Rahmen einer in der Nacht zum Dienstag durchgeführten Verkehrskontrolle in Ichenhausen fanden Kräfte der Polizeiinspektion Günzburg im Laderaum eines Transporters mehrere Kanister mit Diesel sowie benutzte Geräte zum Abzapfen des Kraftstoffs.

Mit Diesel und Werkzeug zum Kraftstoffdiebstahl in Ichenhausen erwischt

Die Fahrzeugnutzer gaben keine Erklärung zur Herkunft des Treibstoffes ab. Die Beamten gehen daher davon aus, dass der Diesel unrechtmäßig erlangt wurde. Über die weiteren polizeilichen Ermittlungen versuchen die Beamten nun herauszubekommen, wo der mögliche Tatort war. (AZ)