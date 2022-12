Smartphone einer Frau in Ichenhauser Disco gestohlen

Ein Unbekannter lässt in einer Ichenhauser Diskothek das Mobiltelefon einer Besucherin mitgehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 3.45 Uhr und 4.15 Uhr, wurde einer Geschädigten während ihres Aufenthaltes in einer Ichenhauser Diskothek ihr Smartphone der Marke Apple im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können und/oder den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)