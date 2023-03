So lernen Kinder in Ichenhausen die Geschichte des Judentums

Plus Sie lernen von Gymnasiasten: Unterwegs mit Grundschülern, denen in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen das Judentum nähergebracht wird.

Schüler lernen von Schülern: Ein Erfolgsrezept, das in Ichenhausen seit fast 25 Jahren angewendet wird. Bundesweit findet wie jeden März seit 1952 die „Woche der Brüderlichkeit“ statt. Eingebettet darin ist im Landkreis Günzburg der "Lernzirkel Judentum". Eine Schulwoche lang führen heuer mehr als 90 Neuntklässler des Dossenberger-Gymnasiums 1042 Viertklässler aus der Region an die jüdische Geschichte, Kultur und Religion heran.