So steht Ichenhausen zur geplanten ICE-Trasse Ulm-Augsburg

Plus Im Zuge des Raumordnungsverfahrens für die Neubaustrecke der Bahn gibt Ichenhausen eine Stellungnahme ab. Der Vorschlag eines Grünen findet keine Mehrheit.

Nach Günzburg und mehreren anderen Gemeinden im Landkreis Günzburg positioniert sich jetzt auch die Stadt Ichenhausen zum Bahnprojekt Ulm– Augsburg. Die Regierung von Schwaben hat für den geplanten Aus- beziehungsweise Neubau der Bahnstrecke vor einigen Wochen ein Raumordnungsverfahren eingeleitet. Der Ichenhauser Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung über das Vorhaben diskutiert und bleibt bei seiner bisherigen Haltung: Die Trassen, die durch das Stadtgebiet führen würden, werden kompromisslos abgelehnt. Der Vorschlag von Grünen-Stadtrat Alexander Ohgke, den Beschluss um einen alternativen Zusatzpunkt zu ergänzen, stieß auf wenig Gegenliebe.

Die Ziele der Bahn sind durch den geplanten Neubau klar: Die Reisezeiten zwischen Ulm und Augsburg sollen im Fernverkehr auf 26 Minuten reduziert werden, vier Trassenvarianten gibt es. Wie allen davon betroffenen Kommunen wird jetzt auch der Stadt Ichenhausen Gelegenheit gegeben, sich im Rahmen der wahrzunehmenden Belange dazu zu äußern. Und die positioniert sich klar. Einstimmig votierten die Mitglieder dafür, dass man sich der Resolution des Kreistags vom Dezember 2021 anschließt. Die blaue und grüne Trassenvariante, die auch durch das Stadtgebiet Ichenhausen (Deubach, Hochwang, Ichenhausen, Oxenbronn und Rieden) führen, werden "kategorisch" abgelehnt. Der Eingriff in die Natur sowie die Zerschneidung der Landschaft seien enorm hoch. Einzig vorstellbar wäre eine autobahnbegleitende Trasse.