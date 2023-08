So stellen sich Ichenhauser Bürger die Zukunft ihrer Stadt vor

Plus In einer Bürgerwerkstatt werden mit professioneller Unterstützung der aktuelle Stand und Entwicklungsmöglichkeiten diskutiert.

Geht es nach den Prognosen der Fachleute, wächst Ichenhausen weiter und könnte in einigen Jahren schon fast 10.000 Einwohner haben. Aber wie soll die Stadt bis 2035 aussehen, welches Entwicklungspotential hat sie? In einer Bürgerwerkstatt haben Ichenhauserinnen und Ichenhauser Ideen und Vorschläge erarbeitet, wie sie sich die Zukunft ihrer Stadt vorstellen.

Als positives Beispiel für die Entwicklung wurde der neu eingerichtete Stadtgarten in der Hinteren Ostergasse eingestuft.

Ein kleiner Stadtrundgang bildete den Auftakt Bürgerwerkstatt von etwa 40 Menschen meist schon gesetzteren Alters mit Start am Storchenbrunnen. Anlass dieser Einwohnerbeteiligung ist ISEK, die Integrierten städtebauliche Entwicklungskonzepte, die vom Bund und vom Freistaat gefördert werden. Es um nicht mehr oder weniger als die Zukunft Ichenhausens in den nächsten zehn bis 15 Jahren, wie es Bürgermeister Robert Strobel beschrieb. Dazu sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ideen liefern, umsetzen muss sie die Stadt, sagte Dr. Tobias Preising von dem begleitenden Planwerk aus Nürnberg.