Sportlerehrung: Ichenhausen zeichnet zwei Weltmeisterinnen aus

Auf einer kleinen Feier im Sitzungsaal des Rathauses ehrte die Stadt Ichenhausen ihre erfolgreichsten Sportler des vergangenen Jahres. Bürgermeister Robert Strobel, seine Stellvertreter Franz Zenker und Stefan Riederle sowie Sportreferentin Heike Glassenhart übernahmen die Preisverleihung. Zur Auszeichnung der Sportasse waren auch zahlreiche Stadtratsmitglieder gekommen. Robert Strobel konnte sogar zwei Weltmeisterinnen ehren.

Amina Eminovic und Lina Wittenborn, beide zwölf Jahre jung, die im Tanzzentrum Michaela Majsai in Edelstetten tanzen, holten die WM-Titel im HipHop. In seiner Ansprache stellte Robert Strobel die große Bedeutung des Sports als Element heraus, das Menschen verbindende. Außerdem bedankte sich der Rathauschef für das große Engagement der Geehrten und dass sie für ihren Sport, ihre Vereine, aber auch für die Stadt Ichenhausen Werbung machen. „Durch Sport werden auch Werte wie Respekt, Disziplin und Teamgeist vermittelt. Gerade für junge Menschen ist Sport für die Entwicklung wichtig“, so Strobel.

Hinter den Sport-Assen stehen Trainer, Eltern und Großeltern

Hinter den Leistungen der Sportler stünden aber auch viele andere wichtige Personen, wie Trainer, Eltern oder Großeltern, die nicht nur unterstützten, sondern die bei einem fehlenden Erfolgserlebnis auch ein Taschentuch parat halten sollten. „Ich bin stolz auf alle unsere Sportler, das gilt für die ganz Jungen, aber auch für die Junggebliebenen. Ich wünsche allen ein verletzungsfreies Jahr 2025“, beendete Strobel seine Laudatio auf die geehrten Sportler.

Die geehrten Sportler der Sportlerehrung der Stadt Ichenhausen für das Jahr 2024: Bronzemedaille: Michael Stötter, Johannes Stötter, Kilian Angstmann, Lorenz Konrad, Marc Herbert (alle Sportschützen/Frohsinn Oxenbronn); Mia Brucker (Taekwondo-Club Donau-Lech); Stefan Riederle (Triathlon/SG Reisensburg-Leinheim); Meheret Riederle (Sportschützen/TV Günzburg); Erwin Kempter (Sportschützen/Eintracht Autenried); Richard Thalhofer (Sportschützen/Fortuna Hochwang); Johannes Rueß, Franz Hafner, Josef Hafner, Kilian Spengler, Valentin Spengler (alle Skifahren/SC Ichenhausen). Goldmedaille: Aylin Tuana Yapicioglu (Tanzen/SV Edelstetten). Pokal Ehrenpreis: Lina Wittenborn (Tanzen/SV Edelstetten); Amina Eminovic (Tanzen/SV Edelstetten).