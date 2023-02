Stadt Ichenhausen übernimmt die Trägerschaft für das Montessori-Kinderhaus

Der Montessori-Förderverein kann die Einrichtung in Oxenbronn nicht mehr stemmen. Was es bedeutet, dass die Stadt Ichenhausen in die Bresche springt.

1992 war es, als eine Gruppe engagierter Eltern den Montessori-Förderverein Mittlerer Landkreis Günzburg gründete. Und damit das Fundament für das Kinderhaus in Oxenbronn legte. Mehr als 30 Jahre später befindet sich der Verein in einer verzweifelten Lage, laut Vorsitzendem Alexander Böse sehen sich die ehrenamtlich tätigen Mitglieder nicht mehr imstande, das Kinderhaus finanziell und personell zu stemmen. Weil sogar die Insolvenz drohte, wandte sich der Verein an die Stadt Ichenhausen. Und die hilft tatsächlich weiter und übernimmt ab sofort die Trägerschaft. Nicht nur der Name des Kindergartens wird dann künftig ein anderer sein.

Die Probleme wurden im Lauf der Zeit immer größer. So groß, dass Alexander Böse, Vorsitzender des Montessori-Fördervereins als Träger des Montessori Kinderhauses Oxenbronn, im vergangenen Frühjahr an Bürgermeister Robert Strobel herantrat. Die finanzielle Lage des Vereins sei prekär, die Arbeit der Ehrenamtlichen nicht mehr zu leisten und die Verantwortung für einen Kindergarten nicht mehr tragbar. "Wir standen mit dem Rücken zur Wand", nimmt Böse heute kein Blatt vor den Mund. Durch die immer weiter steigenden, gesetzlichen Anforderungen an die Kindertagesstätten und die damit verbundenen Kostensteigerungen habe dem Verein sogar die Insolvenz gedroht. Gleichzeitig hätten sich viel zu wenig Vereinsmitglieder gefunden, die Verantwortung im Vorstand übernehmen konnten oder wollten. Böse zufolge konnten die Ämter Kassenwart, Schriftführer und Beisitzer bis jetzt nicht mehr besetzt werden. "Es war eine Situation, die sich keiner wünscht, jedoch eine Situation, die uns zum Handeln aufrief. Ja, das Ehrenamt kam an die Grenze des Möglichen."

Montessori-Vorstand hat das Gespräch mit der Stadt Ichenhausen gesucht

All das habe dazu geführt, dass der Montessori-Vorstand das Gespräch mit der Stadt Ichenhausen gesucht und vorgeschlagen habe, ob die Stadt nicht die Trägerschaft für das Montessori-Kinderhaus übernehmen könne. Wie Strobel erklärt, hat sich die Stadt nach Gesprächen und Beratungen im Stadtrat aufgeschlossen gezeigt. Man sei sich der Probleme des Vereins bewusst gewesen und sei für die Betreuung der im Stadtgebiet lebenden Kinder schlussendlich sowieso in der Verantwortung. Finanziell ändere sich für die Stadt nicht viel, betont Strobel gegenüber unserer Redaktion. Ichenhausen habe ohnehin immer schon den Kommunalanteil der Personalkosten sowie 80 Prozent der defizitären Kosten getragen.

Im Juni vergangenen Jahres hätten auch die Mitglieder des Fördervereins auf ihrer Versammlung zugestimmt, die Trägerschaft für das Montessori-Kinderhaus an die Stadt Ichenhausen zu übergeben. Seitdem mussten Strobel zufolge zahlreiche rechtliche, konzeptionelle und personelle Fragen geklärt und ein Übernahmevertrag aufgesetzt werden. Erst kürzlich wurde die Übernahme vertraglich besiegelt. Im Montessori-Verein herrsche seitdem eine große Erleichterung, betont der Vorsitzender Alexander Böse. Die Übernahme bedeute sichere Rahmenbedingungen für die Eltern, die Kinder und das Personal und einen Fortbestand der Kitagruppe im ersten Stock des Kinderhauses in Oxenbronn.

Im Sommer entscheidet sich, was aus dem Montessori-Verein wird

Allerdings mit einem Unterschied: Sie läuft künftig nicht mehr unter dem Namen "Montessori", sondern als Gruppe der städtischen Kita Wackelzahn. Diese betreibt im Erdgeschoss desselben Hauses bereits einen eingruppigen Kindergarten und erhält damit eine zweite Gruppe. Böse und Strobel freuen sich, dass aus einem Haus mit zwei voneinander unabhängigen Gruppen eine Einrichtung mit zwei zusammengehörenden Gruppen wird. Strobel weist gleichzeitig darauf hin, dass die Stadt sich nicht verpflichtet habe, dauerhaft Montessori-Pädagogik anzubieten: "Schließlich wissen wir nicht, ob wir morgen oder übermorgen hierfür ausgebildetes Personal haben und ob vielleicht in ein oder zwei Jahren ein ganz anderer Bedarf gegeben ist, beispielsweise nach einer Kinderkrippen-Gruppe."

Die Änderungen sollen am 1. April eintreten. Strobel und Böse informierten jetzt schon gemeinsam mit der Leiterin der städtischen Kita Wackelzahn, Judith Rüßmann, und der künftigen Gruppenleitung der dann zweiten Wackelzahngruppe, Sabrina Frank, alle Eltern darüber, was auf sie zukommen wird. Was mit dem Montessori-Verein in Zukunft wird, steht noch nicht fest. Im Sommer findet die nächste Mitgliederversammlung statt, wo über diese Frage entschieden werden soll. Gleichzeitig stehen auch turnusgemäße Neuwahlen des Vorstands an. (hva/AZ)