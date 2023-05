Stadtbad Ichenhausen öffnet jetzt erst am 27. Mai

Das Stadtbad Ichenhausen öffnet später. Wie die Verzögerung des Saisonbeginns begründet wird. Und wo doch schon gebadet werden kann.

Der viele Regen in den vergangenen Wochen führt zu einer nochmaligen Verschiebung des Saisonbeginns des Stadtbads Ichenhausen um eine weitere Woche auf den 27. Mai. „Wir brauchen endlich ein paar trockene und nicht ganz so kalte Tage, damit der Rollrasen aufgebracht werden kann“, zitiert Bürgermeister Robert Strobel die ausführende Firma. „Der Boden ist so aufgeweicht, selbst zu Fuß sinkt man ein“, bestätigt Stefan Blösch vom Stadtbauamt und bittet um Geduld.

Da hilft es auch nichts, wenn das sanierte Nichtschwimmerbecken und das neue Kinderplanschbecken schon betriebsbereit sind. Nun hoffen die Stadt und die Stadtbad-Betreiberin Bianca Scherle, dass das Wetter mitspielt, die Bauarbeiten in der kommenden Woche abgeschlossen werden können und auch das Stadtbad mit Nichtschwimmerbecken, Kinderplanschbecken und Liegewiese am letzten Sonntag im Mai geöffnet werden kann.

Badestelle an der Günz und das "Stadtbad-Stüble" haben schon geöffnet

Trotzdem hat die Stadt Ichenhausen eine gute Nachricht: Die Badestelle an der Günz, also der Fluss selbst und das Westufer, ebenso der Kiosk am Stadtbad (Stadtbad-Stüble) sind bei gutem Wetter ab sofort geöffnet. „Wir erwarten wegen der Wettervorhersage für das anstehende Wochenende 20./21. Mai einen kleinen Ansturm auf die Badestelle und freuen uns auf viele Kunden am Stadtbad-Stüble“, sagt Scherle. (AZ)