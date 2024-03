Ichenhausen

06:30 Uhr

Stadtjugendpflegerin hört überraschend in Ichenhausen auf

Seit November 2021 ist Petra Tophofen Stadtjugendpflegerin in Ichenhausen. Im Sommer wird sie ihr Engagement beenden.

Plus Nach nicht einmal drei Jahren beendet Petra Tophofen im Sommer ihr Engagement als Stadtjugendpflegerin. Welche Gründe sie hat und welche Projekte sie noch umsetzt.

Von Heike Schreiber

Petra Tophofen fehlten am Ende die Worte. Nachdem die Stadtjugendpflegerin dem Ichenhauser Stadtrat ausführlich und wortreich über ihre und die Tätigkeiten ihres Teams berichtet und Projekte für dieses Jahr vorgestellt hatte, versagte ihr die Stimme. Bürgermeister Robert Strobel musste übernehmen und teilte zur Überraschung aller mit, dass Petra Tophofen in Kürze nicht mehr Stadtjugendpflegerin sein werde. Die 63-Jährige scheidet auf eigenen Wunsch aus, Mitte Juni wird sie ihren letzten Arbeitstag haben. "Es fällt mir sehr schwer", betont Tophofen gegenüber unserer Redaktion. Im Gespräch erklärt sie, warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat.

Im November 2021 hat Petra Tophofen in Ichenhausen die vakant gewordene Stelle der Stadtjugendpflegerin übernommen. Zuvor hatte sich die gebürtige Augsburgerin vor allem beim Bayerischen Roten Kreuz über viele Jahre einen Namen gemacht. Für die gelernte Diplom-Pädagogin und Erzieherin erfüllte sich mit der Stelle im Büro Soziale Stadt Ichenhausen der Diakonie Neu-Ulm, das die Stadtjugendpflege und das Quartiersmanagement umfasst, ein kleiner Traum. "Das ist das, was ich immer machen wollte. Das habe ich studiert, jetzt schließt sich der Kreis in meinem Berufsleben", betonte Tophofen damals im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen