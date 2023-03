Ichenhausen

12:00 Uhr

Stadtrat erinnert an Zerschlagung der jüdischen Gemeinde Ichenhausen

Zum Gedenken an die vor 80 Jahren aus Ichenhausen deportierten jüdischen Mitbürger zündete Franz Zenker während der Stadtratssitzung zehn Kerzen an.

Plus Erstmals gibt es ein Gedenken im Stadtrat Ichenhausen an die Deportation der jüdischen Bürgerinnen und Bürger: „Unmenschliche Ereignisse vor 80 Jahren".

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Ungeheuerliches ereignete sich während der zwölfjährigen Herrschaft des nationalsozialistischen Terrorregimes auch in der schwäbischen Kleinstadt Ichenhausen. Vor 80 Jahren wurden die letzten noch in der Stadt lebenden jüdischen Einwohner deportiert. Daran erinnerte der Stadtrat in der jüngsten Sitzung mit einem besonderen Gedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen