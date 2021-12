Ichenhausen

vor 16 Min.

Städtebauförderung: Ichenhausen stimmt für ein neues Konzept

Plus Seit 1987 nimmt die Stadt Ichenhausen an der Städtebauförderung teil. Die Ziele, die damals erarbeitet wurden, reichen längst nicht mehr aus. Jetzt soll sich vieles ändern.

Von Heike Schreiber

An einem lebendigen Stadtzentrum, mit sanierten Häusern, vielen Einzelhändlern, gutem Gastronomieangebot und weniger Verkehr arbeitet die Stadt Ichenhausen schon lange. Seit fast 35 Jahren beteiligt sich die Stadt am Programm der Städtebauförderung. Immer wieder wurden seitdem Konzepte erstellt, um das Stadtbild positiv zu verändern. Doch was vor Jahrzehnten erarbeitet wurde, ist inzwischen überholt. Die Stadt will das Rad jetzt zwar nicht neu erfinden, aber zumindest das sogenannte Integrierte städtebauliche Konzept neu aufstellen und ab 2022 die Ziele den heutigen Gegebenheiten anpassen. Wie dies aussehen könnte und welche Kosten damit verbunden sind, war Thema der jüngsten Stadtratssitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen