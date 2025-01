Stefan Riederle ist neuer Dritter Bürgermeister

Eindeutiger hätte die Wahl nicht ausfallen können: 18 von 18 Stadtratsmitgliedern stimmten in der jüngsten Sitzung für Stefan Riederle, der ab sofort den Posten des Dritten Bürgermeisters in Ichenhausen übernimmt. Der bisherige CSU-Fraktionsvorsitzende tritt die Nachfolge von Hubert Schuler an, der im Dezember nach 37 Jahren seine politische Karriere beendet hatte. Riederle zeigte sich tief berührt und hielt es wie sein Vorgänger: Wie bei dessen Vereidigung und Verabschiedung saß auch ein Teil seiner Familie im Publikum. Schuler selbst ließ es sich auch nicht nehmen, bei der Amtseinführung dabei zu sein.

