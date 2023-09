Ichenhausen

11:45 Uhr

Steigende Grundschülerzahlen: Raumbedarf muss geplant werden

Die Schülerzahlen an der Grundschule Ichenhausen steigen stetig. Das hat Folgen für die weitere Raumbedarfsplanung.

Plus Bis in zwei Jahren wird es wohl 17 Klassen an der Grundschule Ichenhausen geben. Die Kinder müssen irgendwo untergebracht werden.

Von Heike Schreiber

Die Grundschule Ichenhausen ist auf dem besten Weg vierzügig zu werden. Ins neue Schuljahr sind jeweils vier erste, zweite und dritte Klassen gestartet sowie drei vierte Klassen. Schon im nächsten Schuljahr werden es aller Voraussicht nach in allen vier Jahrgangsstufen jeweils vier Klassen. Die Prognosen sagen voraus, dass sich die Schüler- und Gesamtklassenzahlen auf einem hohen Niveau einpendeln. Das bedeutet, dass sich die Stadt jetzt schon Gedanken für neue Räumlichkeiten auch hinsichtlich der Ganztagsbetreuung machen muss. "Wir müssen versuchen, in die Zukunft zu blicken", betonte Bürgermeister Robert Strobel in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Im Zuge der Planung des Ersatzneubaus der Friedrich-Jahn-Halle hat die Stadt bereits mit einem erweiterten Küchen- und Speisebereich reagiert. Außerdem wurde ein Planungsbüro mit einer Konzepterstellung und der Entwicklung eines Raumprogramms beauftragt. Zuletzt fand ein Begehung des Schulgebäudes und der angrenzenden Anlagen statt, bei der die weitere Vorgehensweise, die Terminschiene sowie die Ziele besprochen wurden.

