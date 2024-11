Streit auf der Tanzfläche: Frauen ziehen sich gegenseitig an den Haaren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag eskalierte ein Streit in einer Diskothek in Ichenhausen. Wie die Polizei berichtet, hatten sich zuerst mehrere junge Frauen im Bereich der Sanitäreinrichtung der Disco gegenseitig beleidigt. Nach diesem Streit gingen die Gruppen auseinander, um später auf der Tanzfläche erneut aufeinanderzutreffen. Dort eskalierte der Streit und die jungen Frauen zogen sich gegenseitig an den Haaren. Die beteiligten Personen erlitten Schmerzen an den Haaransätzen. Nun erwartet die drei beschuldigten Frauen jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung. Eine der Beschuldigten wurde zudem wegen einer Beleidigung angezeigt. (AZ)

