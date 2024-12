Streit endet mit einem Polizeieinsatz

Eine 29-jährige Frau hat am Samstag gegen 17.30 Uhr in Ichenhausen über den Polizei-Notruf mitgeteilt, dass von einer nahegelegenen Hofeinfahrt ein lauter Streit zu hören sei. Sie habe auch das Wort „Messer“ gehört. Aufgrund dessen fuhren mehrere Polizeistreifen los und trafen in der besagten Hofeinfahrt fünf Personen an.

Dabei handelte es sich der Polizei zufolge um zwei Mietparteien des anliegenden Wohnhauses. Es eskalierte wohl ein Streit aufgrund der Parksituation im Hof. Ein Messer war allerdings nicht im Spiel und wurde vor Ort durch die eingesetzten Beamten auch nicht festgestellt. Den verbalen Streit konnten die Beamten schlichten. (AZ)