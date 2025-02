Streit eskaliert: 27-Jähriger greift zu Messer

Etliche Streifen diverser Polizeidienststellen fuhren am Freitagmorgen nach Ichenhausen. Hintergrund war eine Notrufmeldung über eine Bedrohung mit einem Messer. In einem Ichenhauser Mehrparteienhaus gerieten nach Angaben der Polizei zwei Parteien derartig in Streit, sodass ein 27-Jähriger zu einem Messer griff. Die Polizei traf den Mann letztlich im Außenbereich des Wohnhauses an. Die Streitenden wurden getrennt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Aggressor eingeleitet. (AZ)

