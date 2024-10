Streit im Bistro: Frau beißt zu

In der Nacht zum Samstag kam es in einem Bistro in der Günzburger Straße in Ichenhausen zu einem Streit unter mehreren Gästen. Warum, weiß die Polizei bisher nicht. Fest steht aber, dass letztlich eine unbekannte Frau einer 40-Jährigen in den Finger biss. Außerdem riss sie ihr einige Haare aus und beleidigte die anderen Gäste.

Die Verletzte musste im Rettungswagen medizinisch versorgt werden. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatte die Angreiferin das Bistro bereits verlassen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Unbekannte identifizieren können. Die Frau hatte braune schulterlange Haare und trug einen schwarzen Rock, einen weißen Pullover und weiße Stiefel, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)