Ichenhausen

vor 32 Min.

Streit in Arbeiterunterkunft: Bewohner schlägt Mann ins Gesicht

In einer Arbeiterunterkunft in Ichenhausen gab es eine körperliche Auseinandersetzung.

Weil sich ein Mann in einer Arbeiterunterkunft in Ichenhausen nicht an die Hausregeln hält, kommt es zum Streit. Dieser endet mit einem Schlag ins Gesicht.

In einer Arbeiterunterkunft in der Marktstraße in Ichenhausen kam es am Samstag gegen 13.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Ein 43-Jähriger hatte sich nicht an die Hausregeln gehalten, woraufhin er von einem 51-jährigen Mitbewohner zurechtgewiesen wurde. Der sich anschließende Streit endete mit einem zerrissenen T-Shirt und einem Schlag ins Gesicht. Zur Klärung des genauen Sachverhalts sind weitere Ermittlungen erforderlich. (AZ)

