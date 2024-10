Streit in einer Gaststätte endet im Krankenhaus

Am Sonntagabend ist ein Streit zwischen zwei Gästen in einer Gaststätte in Ichenhausen eskaliert. Ein 47-jähriger Mann schlug laut Polizei einen 60-Jährigen mit einem Trinkglas ins Gesicht. Der 60-Jährige erlitt mittelschwere Gesichtsverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer flüchtete zunächst vom Tatort, kehrte jedoch später mit Schnittverletzungen an der Hand zurück. Auch er musste medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein bei dem 47-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Polizeibeamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (AZ)

