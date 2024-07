Streit und Schläge im Festzelt in Ichenhausen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Brücklesfest in Ichenhausen zu einer Körperverletzung in einem Festzelt in Ichenhausen. Der Auslöser war laut Polizeiangaben, dass ein 54-jähriger Gast trotz Verbot in dem Festzelt rauchte. Als er durch den Sicherheitsdienst auf das Rauchverbot hingewiesen wurde, beleidigte der Gast die Sicherheitskraft. Wegen des aggressiven Verhaltens wurde der Querulant des Zeltes verwiesen. Akzeptieren wollte dieser das aber nicht und schlug dem Sicherheitsmitarbeiter in den Bauch. Der renitente Gast wurde dennoch aus dem Zelt gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung. (AZ)

