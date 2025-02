Synagogengespräch mit Bischof Bertram ist abgesagt

Das zehnte Synagogengespräch in der Ehemaligen Synagoge Ichenhausen lässt noch eine Weile auf sich warten. Ursprünglich war wie berichtet geplant, dass der Augsburger Literaturprofessor am Mittwoch seinen Einstand als Gastgeber der Reihe feiert und dazu Bischof Bertram Meier zum Gespräch begrüßt. Jetzt muss die Veranstaltung allerdings aus Krankheitsgründen entfallen, hat die Stadt Ichenhausen am Montag mitgeteilt. Ein neuer Termin soll rechtzeitig bekanntgegeben werden. (AZ)

