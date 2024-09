Tag der Ausbildung geht in die dritte Runde

Den Tag der Ausbildung lässt sich Lukas Huber auf keinen Fall entgehen. Zweimal war der 15-Jährige, der die neunte Klasse der Freiherr-von-Stain-Mittelschule in Ichenhausen besucht, schon dabei. Und auch heuer will er unbedingt einen Platz bei der Veranstaltung ergattern, die am schulfreien Buß- und Bettag (20. November) in die dritte Runde geht. Dank dieses Ausbildungstages wisse er jetzt, dass er am Ende seiner Schullaufbahn Industriemechaniker werden will. Die Chance, in neue Betriebe zu schnuppern, sollte seiner Meinung nach jeder nutzen. „Ich kann es anderen nur empfehlen“, betont der Neuntklässler am Montag bei der Programmvorstellung in Ichenhausen. In den Augen von Landrat Hans Reichhart ist der Tag der Ausbildung im Landkreis nicht mehr wegzudenken, er sei „eine Erfolgsgeschichte“ und schon jetzt eine kleine Tradition.

