Technischer Defekt verursacht Pkw-Brand in Ichenhausen: Feuerwehreinsatz verhindert Schlimmeres

Durch einen technischen Defekt ist ein Brand im Motorraum eines Autos entstanden, der in der Günzburger Straße in Ichenhausen stand. Mittels Feuerlöscher konnte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden, berichtet die Polizei. Durch die Verwendung des Feuerlöschers wurden allerdings mehrere umherstehende Fahrzeuge eingenebelt. Die Halter der Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei postalisch darüber informiert, was vorgefallen ist. Im Anschluss band die Straßenmeisterei eine Ölspur ab, welche durch das betroffene Fahrzeug entstand. (AZ)

