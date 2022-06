Ichenhausen

vor 17 Min.

Temperamentvoller italienischer Abend in Ichenhausen

Plus Zur 40-jährigen Partnerschaft zwischen Ichenhausen und dem norditalienischen Valeggio präsentierten Thomas Seitz und Freunde Kompositionen aus Italien oder mit Bezug zu diesem Land.

Von Martin Gah

„Willkommen zum Open Air in der Pfarrkirche!“ So begrüßte der Ichenhausener Trompeter Thomas Seitz das Publikum zum dortigen Konzert „Eine Reise nach Venedig“. Schließlich war das Publikum mit den Musikern wegen Regens vom Schlossplatz in das Gotteshaus umgezogen. Das italienische Motto des musikalischen Abends wurde wegen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Ichenhausen und Valeggio (Italien) gewählt, wie Seitz im Anschluss an das Konzert erzählte.

