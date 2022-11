Tesla nimmt Seat in Ichenhausen die Vorfahrt: Beide Autos Totalschaden

Zu einem Zusammenstoß kam es in der Krumbacher Straße. Dabei wurde der verursachende Tesla gegen eine Hauswand geschoben. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Ein 61-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmittag beim Linkseinbiegen aus der Rohrer Straße in die Krumbacher Straße die Vorfahrt eines in Richtung Günzburg fahrenden Seat Ibiza missachtet. Es kam laut Polizeibericht zum Zusammenstoß mit nicht unerheblichen Folgen. Der verursachende Tesla wurde gegen eine Hauswand geschoben. Hierbei wurde die Fahrzeugfront eingedrückt. Zudem brach die Vorderachse.

Tesla war nach Unfall in Ichenhausen ein Totalschaden

Das Auto im Wert von rund 40.000 Euro war hiernach ein Totalschaden. Nicht anders erging es dem Kleinwagen Seat, wie die Polizei weiter berichtet. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gedreht, blieb am Bordstein hängen und war hiernach gleichfalls total beschädigt. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt, die Fahrerin des Seats musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)