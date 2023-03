Teurer Unfall in Ichenhausen: 81-Jähriger übersieht Auto

In Ichenhausen übersieht ein 81-Jähriger Autofahrer einen anderen Pkw. Der Zusammenstoß führte zu einer Verletzten und einem hohen Sachschaden.

Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer ist am Montagvormittag mit seinem Fahrzeug aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Ichenhausen auf die Friedensstraße gefahren. Dabei übersah er laut Polizeiangaben ein in der Straße herannahendes Auto, welches von einem 31-Jährigen gefahren wurde. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 16.000 Euro. (AZ)