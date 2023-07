Teures Smartphone am Spielplatz in Ichenhausen gestohlen

Eine Frau lässt auf einer Parkbank ihr mehr als 1000 Euro teures Smartphone liegen. Als sie später zurückkommt, ist es weg.

Einer 42-Jährigen ist am vergangen Donnerstag auf einem Kinderspielplatz in Ichenhausen ein teures Smartphone gestohlen worden. Im Zeitraum vom 29. Juni, 18 bis 19 Uhr, befand sich die Frau laut Polizei auf dem Spielplatz in der Karl-Königsdorfer-Straße. Sie legte dort ihr Mobiltelefon auf einer Parkbank ab.

Als sie später zurückkam stellte sie fest, dass das Mobiltelefon von einem bisher unbekannten Täter entwendet worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)