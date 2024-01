Transporter stößt mit Sattelzug zusammen

Ein 40-Jähriger übersieht an der Günzburger Straße in Ichenhausen einen Sattelzug, der Vorfahrt hat. Die B16 muss kurzzeitig gesperrt werden.

Am Montag hat es um kurz nach 14.30 Uhr an der Einmündung der Friedens- in die Günzburger Straße gekracht. Ein 40-jähriger Fahrer wollte laut Polizei mit seinem Transporter in die Günzburger Straße einfahren und übersah dabei einen bevorrechtigten Sattelzug, der auf der Günzburger Straße in Richtung Norden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei alle drei rechten Reifen des Sattelaufliegers platzten.

Der Unfallverursacher, dessen Beifahrer und auch der Fahrer des Sattelzuges blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle wurde die B16 kurzzeitig gesperrt. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es, als am Montagabend ein 48-Jähriger mit seinem Auto aus einem Grundstück in die Augsburger Straße einfahren wollte. Dabei übersah er der Polizei zufolge den Wagen einer 81-Jährigen. Trotz Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. (AZ)