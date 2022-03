Trickbetrüger geben sich in Ichenhausen und Günzburg als Polizisten aus

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufern in Ichenhausen und Günzburg, die sich als Polizeikräfte ausgeben.

In den vergangenen Tagen erhielten zwei Personen im Kreis Günzburg Anrufe von falschen Polizeibeamten. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Freitag gegen 16 Uhr eine 61-jährige Frau aus Ichenhausen auf ihrem Festnetztelefon angerufen. Der Anrufer gab sich dabei als Kriminalbeamter eines angeblichen Raubdezernats in Günzburg aus und behauptete, über einen bewaffneten Raubüberfall sprechen zu wollen. Die Geschädigte wurde aufgefordert, die „110“ zu wählen, woraufhin sie misstrauisch wurde und das Gespräch beendete.

In Günzburg versuchen es die Betrüger in englischer Sprache

Ein 58-Jähriger aus Günzburg zeigte am Freitag an, dass er bereits am Montag gegen 10 Uhr einen betrügerischen Anruf auf dem Festnetztelefon erhalten hatte. Per Bandansage wurde der Mann in englischer Sprache aufgefordert, sich bei einer „Central Police Station“ zu melden, da angeblich etwas mit seinen Ausweispapieren nicht stimmen würde. Der 58-Jährige erkannte ebenfalls den Betrugsversuch und legte den Hörer auf. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen und bittet darum, am Telefon keinerlei Angaben zu Wertgegenständen, Bargeld oder persönlichen Daten zu machen. (AZ)