Tüte mit toten Hühnern am Waldrand entsorgt

Ein Spaziergänger findet den Müllbeutel mit dem unappetitlichen Inhalt bei Deubach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Spaziergänger hat am Montagvormittag am Waldrand in der Verlängerung der Ellerbachstraße bei Deubach eine abgelegte Mülltüte mit "unschönem Inhalt" gefunden, wie die Polizei meldet. In dieser befanden sich zwei tote Hühner. Über den Entsorger sind aktuell keine Informationen vorhanden.

Hierzu erbittet die Polizei Günzburg um Hinweise. Sachdienliche Angaben werden unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen genommen. (AZ)