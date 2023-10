Ichenhausen

Ude plädiert in Ichenhausen für mehr Wahrheit und Ehrlichkeit in der Politik

War am Mittwochabend Gast der Ichenhauser Synagogengespräche: der frühere Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. Er sprach auch über den Krieg im Nahen Osten.

Plus Der frühere Münchner Oberbürgermeister ist ein eloquenter Gast der Ichenhauser Synagogengespräche. Was er zu den Landtagswahlen und dem Krieg im Nahen Osten sagt.

Die Zwei kennen sich schon seit geraumer Zeit und schätzen sich. Und deshalb duzen sich die Herren, beide Jahrgang 1947, auch am Mittwochabend im fast zweistündigen Gespräch in der früheren Synagoge von Ichenhausen. Vielleicht ist die Vertrautheit zwischen dem Gast Christian Ude und dem Gastgeber und Autoren Rafael Seligmann eine gute Voraussetzung, um Themen zu verhandeln, die ernst und gewichtig sind. Das eine ist die Landtagswahl in Bayern, wie es zu den Resultaten kommen konnte und welche Lehren daraus gezogen werden sollten. Das andere Thema ist einfach nur fürchterlich und die Folgen für die Welt sind noch gar nicht absehbar: Es geht um die Angriffe der palästinensischen Terrororganisation Hamas vom Gaza-Streifen aus auf den Staat Israel.

Ude ist seit neuneinhalb Jahren nicht mehr Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München. Das schwächt die Popularität, die dem bald 76-Jährigen entgegengebracht wird, keineswegs. Die etwa 50 Zuhörerinnen und Zuhörer wissen oder ahnen zumindest, dass vor ihnen ein eloquenter Redner sitzt. Sie sollten nicht enttäuscht werden.

