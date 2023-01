Umbau der Thalermühle in Ichenhausen: Privatperson erhebt Zweifel

Plus Im Bauausschuss landete die Bauvoranfrage, aus der lange leer stehenden Mühle ein großes Mehrfamilienhaus zu machen. Zu einer Abstimmung kam es aber gar nicht.

Die Stadt Ichenhausen hätte nichts dagegen, wenn die seit vielen Jahren leer stehende Thalermühle endlich anders genutzt würde. Diese Bauvoranfrage ließ die Verwaltung hellhörig werden: Der Antragsteller hat die Idee, die bestehende Mühle zu einem Mehrfamilienhaus mit 23 Wohneinheiten umzubauen. Bürgermeister Robert Strobel setzte das Thema sofort auf die Tagesordnung der ersten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses im neuen Jahr und hätte an diesem Abend gerne darüber abgestimmt. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag hatten die Ratsmitglieder auch vorliegen, doch überraschend musste der Punkt verschoben werden.