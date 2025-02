Unbekannte brechen Baucontainer auf

Unbekannte sind zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in einen Baucontainer in der Dr.-Emil-Schilling-Straße in Ichenhausen eingebrochen. Der oder die Täter brachen laut Polizei das am Container angebrachte Vorhängeschloss gewaltsam auf und entwendeten mehrere Werkzeuge und Baumaschinen aus dem Container. Der Entwendungsschaden liegt nach bisherigen Erkenntnissen im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

