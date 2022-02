Unbekannte schlagen in Ichenhausen die Heckscheibe eines Autos ein

Die Polizei sucht Zeugen einer Tat, die sich am Wochenende in Ichenhausen ereignet hat. Dort wurde eine Autoscheibe zerstört.

In Ichenhausen wurde in der Günzburger Straße zwischen 19. und 21. Februar die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Laut Polizei war der schwarze BMW vor einem Haus geparkt. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Autoscheibe in Ichenhausen eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)