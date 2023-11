Unbekannte verschandeln Hausfassaden in der Halloween-Nacht

In Ichenhausen haben Unbekannte ihr Unwesen getrieben. Böller- und Eierwürfe haben eine Hauswand beschädigt.

Sachbeschädigungen gehen weit über die Grenze eines Halloween-Scherzes hinaus. Am 31. Oktober, gegen 22.40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Günzburg eine Sachbeschädigung in der Gartenstraße in Ichenhausen gemeldet. Augenscheinlich hatten Jugendliche Eier gegen die Hausfassade eines 49-Jährigen geworfen und zündeten Böller vor dem Anwesen. Wie die Polizei mitteilte, brach auch der Putz aus der Hauswand heraus. Daher wurden mutmaßlich auch Böller gegen die Hauswand geworfen.

Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Die Personengruppe entfernte sich noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Streife von der Tatörtlichkeit. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)