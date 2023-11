Unbekannte werfen an Halloween Eier gegen Hauswand in Ichenhausen

Am Halloween-Abend haben Unbekannte rohe Eier auf ein Haus in Ichenhausen geworfen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Halloween-Nacht ist es zu einem weiteren Vandalismus-Fall gekommen. In der Nacht vom 31 . Oktober auf den 01. November wurde laut Polizeibericht in der Dr.-Beer-Straße ein Haus mit mehreren Eiern beworfen. Durch die Fassadenverunreinigung entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)