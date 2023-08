Unbekannte zünden brennbare Flüssigkeit in Ichenhausen an

Auf dem Panoramaweg in Ichenhausen hat es diese Woche gebrannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Irgendwann in dieser Woche zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, zündeten Unbekannte eine brennbare Flüssigkeit auf dem Panoramaweg, welcher sich in diesem Teil auf freier Fläche - ohne angrenzende Felder, Wälder oder Bauwerke - befindet, an. Hierdurch wurde laut Polizei der Asphalt in Mitleidenschaft gezogen. Aufmerksame Spaziergänger, denen im Tatzeitraum Personen aufgefallen sind, die untypischerweise Flaschen oder Behältnisse mitführten und zu denen sie eine Beschreibung abgeben können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (AZ)