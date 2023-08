Unbekannter beleidigt Grundstückseigentümer in Ichenhausen

Immer wieder taucht eine fremde Person auf einem Grundstück in Ichenhausen auf. Als ihn der Eigentümer anspricht, reagiert der Mann unverschämt.

Ein Grundstückseigentümer in der Straße Am Boschhorn in Ichenhausen stellte in der Vergangenheit bereits mehrfach eine männliche Person in seiner Hofeinfahrt fest. Wie die Polizei mitteilt, stand die fremde Person am Samstagmittag erneut auf dem Hof des Eigentümers.

Als er den Unbekannten ansprach und bat, sein Grundstück zu verlassen, wurde von dem diesem beleidigt und beschimpft. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter dauern an. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 erbeten. (AZ)