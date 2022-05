Ichenhausen

Unbekannter beschädigt in Ichenhausen Tür einer Zahnarztpraxis

Die Tür einer Zahnarztpraxis in Ichenhausen ist beschädigt worden. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Die Tat hat sich in der Ettenbeurer Straße ereignet – entweder am Freitag oder am Samstag. Polizei ist auf Zeugen angewiesen.

Am Freitag oder Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür einer Zahnarztpraxis in der Ettenbeurer Straße in Ichenhausen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu einem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)

